Brasil vence amistoso antes da fase final do Grand Prix

NAGOYA - Em mais um estágio da preparação para a disputa da fase final do Grand Prix, que começa na quarta-feira, em Sapporo, no Japão, a seleção brasileira feminina de vôlei fez um amistoso neste sábado em Nagoya, onde ficou concentrada nos últimos dias. E venceu o Denso Airbees, equipe feminina japonesa, por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/17 e 25/16.

No dia anterior, o Brasil já tinha feito um jogo-treino, dessa vez contra uma equipe infanto-juvenil masculina da própria cidade de Nagoya, e ganhou por 3 sets a 1. Agora, o grupo embarca neste domingo para Sapporo, onde estreia na quarta-feira diante dos Estados Unidos - também jogará com Sérvia, China, Itália e Japão na fase final do Grand Prix.

"Essa partida valeu para dar ritmo de jogo ao time. O nosso sistema defensivo foi exigido ao máximo, o que foi muito positivo. Por isso, é importante jogar com equipes japonesas. O volume de jogo, a atenção e a concentração foram postos a prova. É isso que buscamos", afirmou o técnico José Roberto Guimarães, ao comentar sobre o amistoso deste sábado.

"O mais importante desse jogo foi ganhar ritmo. Precisamos dessa pressão e responsabilidade que só as partidas nos trazem. Enfrentamos uma equipe que joga rápido e defende muito. Isso nos exigiu bastante. Tivemos que nos adaptar ao ritmo delas, o que foi muito positivo", contou a ponteira Fernanda Garay, que tem sido um dos destaques do Brasil no torneio.

Atual bicampeão olímpico, o Brasil fez a segunda melhor campanha da primeira fase do Grand Prix e tentará agora acabar com uma incômoda sequência de três vice-campeonatos no torneio. "O fundamental na fase final é conseguir jogar como grupo. Teremos cinco jogos muito difíceis, onde vamos precisar de todo o elenco para suportar essa maratona", disse Zé Roberto.