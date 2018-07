Brasil vence Argentina e vai à final da Liga Mundial de vôlei

GDANSK, Polônia - A seleção brasileira masculina está classificado para mais uma decisão da Liga Mundial de Vôlei. Neste sábado, na cidade de Gdansk, na Polônia, a equipe fez um confronto equilibrado com a Argentina, em duelo válido pelas semifinais, e triunfou por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 42/20 e 25/23. Esta é a 22.ª vez que a Liga Mundial é disputada e o Brasil vai disputar a sua 12.ª decisão.

Com essa vitória, o Brasil ampliou a sua vantagem no confronto direto com a Argentina na Liga Mundial, com 20 triunfos em 20 partidas.

Agora, o desafio da equipe dirigida por Bernardinho será conquistar o décimo título do torneio. A decisão acontece no domingo, a partir das 15 horas (de Brasília) contra a Rússia.

O oposto brasileiro Theo foi o maior pontuador da partida deste sábado, com 23 pontos, três a mais do que o argentino Facundo Conte. A Argentina cometeu muitos erros no início da partida e o Brasil aproveitou para abrir 8/5. Os argentinos, porém, reagiram e viraram o placar para 11/9.

Dessa vez, quem se recuperou foi o Brasil, que conseguiu a virada no saque de Theo (13/12) e chegou a fazer 22/17. A Argentina fez quatro pontos seguidos contando com o forte saque de Conte, mas não conseguiu impedir o triunfo brasileiro por 25/22, definido com um bloqueio de Giba e Lucão.

O segundo set começou equilibrado, mas a Argentina conseguiu deslanchar após o segundo tempo técnico e fez 19/16. O Brasil, porém, reagiu e fez 21/20. Depois, o que se viu foi uma interminável troca de pontos e vários set-points para as duas equipes. A seleção brasileira se deu melhor e venceu por 42/40, com o ponto final sendo marcado em um ataque de Theo.

Em vantagem, o Brasil começou o terceiro set melhor e foi ao primeiro tempo técnico com uma vantagem de dois pontos (8/6). Os argentinos tentaram reagir, se revezaram na liderança do placar, mas a seleção cometia poucos erros e fez 19/16. Depois disso, não perdeu mais a dianteira do placar e fechou o set em 25/23 e a partida por 3 a 0 com um bloqueio de Bruno.