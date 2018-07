Brasil vence Cuba e decide a Copa Pan-Americana feminina de vôlei CIUDAD JUAREZ - A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou na noite desta sexta-feira a classificação para a final da Copa Pan-Americana, que está acontecendo no México. Em Ciudad Juarez, o time do técnico José Roberto Guimarães venceu as rivais cubanas por 3 sets a 1, parciais de 25/19, 25/14, 26/28 e 25/15, em 1h31 de jogo. A grande final acontece neste sábado, às 23 horas (de Brasília).