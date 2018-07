Brasil vence e decide ponta da Liga Mundial com Polônia

Neste sábado, a seleção polonesa venceu o Canadá por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/22 e 25/23, e manteve a liderança do Grupo B, com 26 pontos. A pontuação é a mesma do Brasil, que está em desvantagem em razão dos critérios de desempate. Já Finlândia e Canadá só somaram, até agora, sete pontos.

Assim, Brasil e Polônia definem no domingo, às 10 horas (de Brasília), o primeiro colocado do Grupo B, que garante classificação automática para as finais da Liga Mundial. A fase decisiva do torneio será disputada em Sofia, na Bulgária, com a presença da seleção da casa, das vencedoras dos quatro grupos e do segundo melhor colocados das chaves.

O JOGO - Recuperado de lesão, o ponteiro Giba foi a principal novidade do Brasil na partida deste sábado. O jogador não havia saído do banco de reservas na sexta-feira, quando a equipe venceu o Canadá por 3 sets a 2, mas dessa vez Bernardinho optou por escalá-lo como titular.

Além de Giba, Bruninho, Wallace, Sidão, Murilo, Rodrigão o líbero Serginho começaram jogando no triunfo sobre a seleção finlandesa. Já Leandro Vissoto, Ricardinho e Lucão entraram durante a partida. Murilo foi o principal pontuador do Brasil, com 14 acertos, enquanto Mikko Oivanen marcou 16 para a Finlândia.

O Brasil teve um início ruim de partida neste sábado, tanto que permitiu que a seleção da casa abrisse uma vantagem de quatro pontos (8/4). Porém, após orientações do técnico Bernardinho e boa sequência de Giba no saque, a equipe virou o placar e foi ao segundo tempo técnico liderando por 16/13. A Finlândia ainda reagiu, mas não impediu o triunfo brasileiro por 25/22.

O começo do segundo set foi equilibrado e o Brasil abriu apenas um ponto de vantagem na primeira parada técnica (8/7). Depois, porém, a equipe deslanchou, fez 16/10 e fechou a parcial com facilidade por 25/18.

Em casa, os finlandeses voltaram a equilibrar o duelo no terceiro set, mas quase sempre atrás do Brasil no placar, tanto que a seleção dirigida por Bernardinho esteve à frente nos dois tempos técnicos - 8/6 e 16/15. Assim, a seleção brasileira conseguiu fechar a parcial em 25/23, com o último ponto sendo marcado por Rodrigão, para vencer por 3 sets a 0.