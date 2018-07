Brasil vence e termina invicto a 1ª fase do Grand Prix de Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei terminou a sua participação na fase de classificação do Grand Prix com uma campanha perfeita. Classificada antecipadamente para as finais, a equipe assegurou mais um resultado positivo neste domingo ao derrotar a Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/18 e 25/17, em 1 hora e 16 minutos, no Indoor Stadium Huamark, em Bangcoc, pelo Grupo G do torneio.

Com o triunfo, o Brasil encerrou a sua campanha na fase de classificação do Grand Prix com 23 pontos e nove vitórias em nove partidas disputadas. Agora, a equipe segue para Tóquio, no Japão, onde será disputada a fase final, a partir da próxima quarta-feira, envolvendo seis equipes.

Além do Brasil, a China, segunda colocada na fase de classificação, com cinco vitórias e quatro derrotas, o Japão, por ser o país-sede, e a Bélgica, campeã da segunda divisão, já estão asseguradas na fase decisiva do Grand Prix. Os outros dois participantes das finais serão determinados ainda neste domingo, com o encerramento da fase de classificação.

"Fizemos uma boa etapa de classificação, mas sabemos que agora começa um novo campeonato. Hoje, conseguimos impor o nosso ritmo desde o começo. As tailandesas são habilidosas e a torcida delas faz muito barulho. No entanto, superamos as dificuldades e alcançamos mais uma vitória", disse a ponteira Fernanda Garay.

O JOGO

Neste domingo, o Brasil entrou em quadra com Dani Lins, Sheilla, Jaqueline, Fernanda Garay, Thaísa e Fabiana como titulares, além da líbero Camila Brait. Andréia, Fabíola, Gabi e Tandara também participaram da partida. Fê Garay foi a maior pontuadora do jogo, com 15 acertos, dois a mais do que Fabiana. Onuma Sittirak foi o destaque da Tailândia com 11 pontos.

Com bom desempenho no bloqueio, o Brasil foi ao primeiro tempo técnico da partida com uma vantagem de três pontos - 8/5. A Tailândia até encostou no placar (15/13), mas logo o Brasil deslanchou, com ótimo volume de jogo nos contra-ataques e uma sequência de Fê Garay no saque, fechando o set inicial em 25/15.

Embalado, o Brasil começou melhor o segundo set e fez 8/4. Depois, ampliou a vantagem para sete pontos - 14/7 - se aproveitando da efetividade das suas bloqueadoras. Assim, com tranquilidade, fechou a parcial em 25/18.

O terceiro set teve o começo mais equilibrado, com o Brasil conseguindo se distanciar no placar apenas em uma sequência de Sheilla no saque, o que levou a equipe a fazer 20/13. Depois, as brasileiras precisaram apenas administrar a vantagem para assegurar a vitória por 25/13, garantindo mais um triunfo na luta pelo décimo título do Grand Prix.