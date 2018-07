Seleção brasileira passa sem problemas pela Bélgica no Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei não teve problemas para triunfar nesta sexta-feira, em casa, na abertura do Grupo D do Grand Prix. Em duelo disputado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, as atuais bicampeões olímpicas confirmaram o favoritismo e derrotaram a Bélgica por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/16 e 25/14.

O triunfo desta sexta-feira levou o Brasil a manter 100% de aproveitamento no Grand Prix, agora com quatro vitórias em quatro jogos. E a equipe ainda fará mais dois jogos neste fim de semana no Ibirapuera, diante da Tailândia, no sábado, e da Alemanha, no domingo. Ambos os jogos serão disputados a partir das 10 horas.

O bloqueio acabou sendo o fundamento em que o Brasil mais sobressaiu diante da Bélgica, com 15 pontos, nove a mais do que as adversárias, com Carol sendo o principal destaque fazendo quatro pontos desse modo para a seleção. Já Gabi foi a principal pontuadora do jogo, com 13 acertos, dois a mais do que Carol, e três a mais do que Juciely.

Apesar da tranquila vitória, o Brasil sofreu no início do duelo desta sexta-feira, tanto que a seleção belga fez o quatro primeiros pontos da partida e foi ao tempo técnico em vantagem de 8/4. Mas foi só um susto mesmo, tanto que logo a equipe conseguiu a virada e venceu a parcial por 25/17.

As dificuldades não se repetiram nos sets seguintes. A equipe venceu o segundo set com ainda mais facilidade, por 25/16. Com a vantagem, o técnico José Roberto Guimarães aproveitou a terceira parcial para testar várias reservas, inclusive usando Sassá como líbero. O triunfo foi ainda mais fácil, por 25/14, levando o Brasil a fechar o jogo em 3 a 0.

Após os dois jogos de sábado e domingo, o Brasil seguirá para a Itália, onde jogará em Catânia na próxima semana contra a seleção da casa, a Rússia e novamente a Bélgica, encerrando a sua participação na fase de classificação do Grand Prix.

A fase final do Grand Prix será disputada entre 22 e 26 de julho, em Omaha, nos Estados Unidos, e contará com a seleção anfitriã e as cinco melhores na etapa classificatória. O Brasil busca o seu 11º título na competição.