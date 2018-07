Brasil vence Itália e segue invicto no Grand Prix

Com o resultado, o Brasil manteve a invencibilidade no torneio, com cinco vitórias em cinco partidas. A seleção volta a quadra neste domingo, quando terá seu desafio mais difícil até o momento: os Estados Unidos, líderes do ranking da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

Neste sábado, o primeiro set foi equilibrado do início ao fim. A Itália vencia por 24 a 23, mas permitiu três pontos seguidos do Brasil, que fechou por 26 a 24. No segundo set, um passeio das italianas, que não encontraram resistência e venceram por 25 a 14.

Na parcial seguinte, o panorama se inverteu e foi o Brasil que disparou no placar. Abusando das jogadas com Sheilla e Fabiana, a seleção venceu com tranquilidade por 25 a 15. O quarto set foi novamente muito equilibrado. Desta vez foram as brasileiras que perderam a chance de fechar e deixaram que a Itália empatasse a partida, com a vitória por 26 a 24.

O tie-break foi uma batalha de nervos. A equipe brasileira contou novamente com Sheilla e viu Jaqueline aparecer bem. Pelo lado das italianas, Francesca Piccinini era a destaque. Depois de um longo rali, Paula Pequeno fez o ponto decisivo e garantiu a vitória.