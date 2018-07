Brasil vence Japão na preparação para Mundial de Vôlei

Em seu último amistoso antes da estreia no Mundial de Vôlei, a seleção brasileira feminina mostrou a sua força nesta segunda-feira e derrotou o Japão por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/14, em partida disputada no Centro Olímpico do Japão, em Tóquio.

Com um começo arrasador no primeiro set, o Brasil abriu 8/1, chegou a cometer alguns erros que permitiram a reação japonesa, mas triunfou por 25/22, com um ponto de ataque de Thaísa. A seleção brasileira seguiu superior na segunda parcial e venceu por 25/20, com o último ponto sendo marcado por Joycinha.

O terceiro set foi o mais fácil da partida, com o Brasil não tomando conhecimento da equipe japonesa e com bom desempenho no saque e no ataque. Assim, venceu por 25/14 e fechou o amistoso em 3 sets a 0. A oposto Sheilla foi a maior pontuadora da partida, com 18 acertos.

"Foi um bom jogo. Vacilamos em alguns momentos, quando estávamos à frente no placar e deixamos o Japão encostar, mas o time evoluiu em relação ao Grand Prix. Temos mais facilidade para sacar e atacar. Temos que treinar com mais intensidade os outros fundamentos. Mas estamos no caminho certo", analisou Sheilla.

O técnico José Roberto Guimarães acredita que as jogadoras brasileiras já estão mais adaptadas ao Japão. "Os três primeiros dias são os mais complicados. Agora, as jogadoras estão se acostumando ao fuso. Já dormem e treinam melhor. A aclimatação é para isso, para que elas se adaptem ao local e para que nós façamos os últimos acertos até o Mundial. Elas estão evoluindo a cada dia em todos os aspectos", afirmou.

O Brasil permanecerá em Tóquio até quarta-feira, quando seguirá para Hamamatsu, sede dos jogos do grupo B da primeira fase do Mundial de Vôlei. A equipe vai estrear na sexta-feira contra o Quênia e depois enfrentará República Checa, Holanda, Porto Rico e Itália.