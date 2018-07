Brasil vence mais uma e se garante na próxima fase do Mundial de Vôlei

O Brasil continua irresistível no Mundial feminino de Vôlei . Na manhã desta quinta-feira, a equipe de José Roberto Guimarães fez 3 sets a 0 no Canadá na cidade de Trieste, na Itália e, com campanha perfeita em três jogos, garantiu classificação à segunda fase da competição.

Contando com o retorno das jogadoras titulares, que foram poupadas na vitória contra Camarões, a seleção mostrou sua superioridade desde os primeiros lances da partida e, com Sheilla e Jaqueline inspiradas, fez 25 a 14 no primeiro set. Na segunda parcial, ainda mais facilidade e depois de estar vencendo por 14 a 3, apenas administrou e fechou o set por 25 a 8 com uma linda bola da ponteira Jaqueline.

O terceiro set foi um pouco mais equilibrado, mas foi ai que surgiu mais um diferencial do time brasileiro, a central Thaísa, que conseguiu uma sequência de pontos e colocou o Brasil em vantagem, o que permaneceu até o fim do set, que foi fechado por 25 a 18.

Com a vitória, o Brasil continua sem perder sequer um set no Mundial e já está garantido na próxima fase. E para "cumprir tabela", o próximo desafio das meninas do Brasil é no sábado, contra a Turquia.