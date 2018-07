Brasil vence Polônia e ganha sobrevida na Liga Mundial

A vitória deu um refresco para Bernardinho e companhia, que vem fazendo uma campanha sofrível na competição da qual é o maior campeão da história, com nove títulos. Nesta edição, o time já sofreu seis derrotas em dez partidas disputadas.

Apesar do triunfo, os brasileiros seguem em situação delicada na Liga Mundial. Ocupa a quarta e última colocação do Grupo A, com os mesmos 11 pontos da Polônia, que leva vantagem nos critérios de desempate - set average. A Itália lidera, com 19 pontos, e o Irã é o segundo, com 13.

Para avançar à fase final, o Brasil precisa vencer seus dois jogos restantes, ambos contra a Itália, e torcer por uma combinação de resultados. Os brasileiros disputam com iranianos e poloneses as outras duas vagas do grupo, já que a Itália está garantida na próxima fase por ser a anfitriã. A desvantagem ainda é do Brasil porque os dois rivais ainda jogará quatro partidas cada.

No duelo deste domingo, a equipe de Bernardinho fez uma apresentação muito superior às anteriores, com destaque para o entrosamento do grupo. Em termos individuais, quem brilhou foi o oposto Wallace, maior pontuador do jogo, com 16 pontos. O central Lucão contribuiu com 14 pontos e o ponteiro Lucarelli anotou dez pontos.

A seleção vai encerrar sua participação nesta fase da Liga Mundial contra os italianos. As partidas serão disputadas nos dias 3 e 6 de julho, em Bologna e Milão, respectivamente.