Brasil vence quarta seguida no Sul-Americano de Vôlei

SÃO PAULO - A seleção brasileira de vôlei conquistou a quarta vitória em quatro jogos do Campeonato Sul-Americano e ficou próxima do título. Neste sábado, as comandadas de José Roberto Guimarães fizeram 3 sets a 0 para cima da Venezuela, com parciais de 25/20, 25/20 e 25/17 na cidade de Ica, no Peru. Depois de passar por Chile, Colômbia e Argentina nas primeiras partidas, a seleção encarou um confronto mais complicado neste sábado, mas manteve os 100% de aproveitamento sem perder sequer um set. Com isso, a equipe brasileira depende apenas de si própria para ser campeã e neste domingo encerra sua participação no torneio diante do Peru, às 18 horas (de Brasília).

Mesmo após a conquista do Grand Prix no começo do mês, José Roberto Guimarães decidiu levar o que tinha de melhor para o Peru, e a equipe vem correspondendo. Segundo o treinador, a competição é muito importante, por dar ao campeão a vaga na Copa dos Campeões, em novembro, e no Mundial de 2014. O Brasil teve bem mais dificuldade do que nas outras partidas e precisou mostrar seu melhor vôlei para sair com a vitória. Foi a primeira vez na competição que o time cedeu 20 pontos em um set, o que aconteceu nas duas primeiras parciais diante das venezuelanas.

A seleção é a maior vencedora do torneio, com 17 conquistas em 28 participações. Nas 11 vezes em que não foi campeã, a equipe ficou na segunda colocação. Somente em 1964 não disputou a competição.