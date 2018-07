Brasil vence último amistoso antes do Grand Prix A seleção brasileira feminina de vôlei encerrou sua preparação para o Grand Prix, neste domingo, com mais uma vitória sobre a Holanda. Jogando em Natal, a equipe de José Roberto Guimarães derrotou as holandesas por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/19 e 25/16.