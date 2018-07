Brasil Vôlei Clube anuncia fim das atividades

Maior celeiro de talentos do vôlei masculino brasileiro, a equipe funcionou durante 25 anos, revelando jogadores como Marcelo Negrão, Rodrigão e Murilo, entre outros. Mas, com a saída do patrocínio do Banco Santander, anunciada no segundo semestre do ano passado, a situação ficou difícil.

Para disputar a última Superliga, o Brasil Vôlei fez acordo com a prefeitura de São Bernardo do Campo (SP). Durante a competição, chegou às quartas de final, quando foi eliminado pelo Montes Claros (MG). Agora, com o término da parceria com a cidade, a equipe anunciou o fim das atividades.

"Quando coloco a cabeça no travesseiro e paro para pensar em toda a história desse grupo é muita angústia, tristeza. Para mim, são anos de dedicação, primeiro como jogador, depois como dirigente. É um trabalho que já não é nosso, é do Brasil", disse Montanaro, em março, quando o fim já era inevitável.