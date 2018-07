Brasil Vôlei Clube encerra atividades até novo patrocínio

O tradicional Brasil Vôlei Clube, ex-Banespa, declara o fim de suas atividades e dispensa os atletas das categorias juvenil e adulto. Em comunicado feito pelo presidente José Montanaro Jr., os jogadores estão liberados para serem negociados com outros clubes e a equipe ficará inativa até conseguir novo patrocínio.

"Quando coloco a cabeça no travesseiro e paro para pensar em toda a história desse grupo é muita angústia, tristeza. Para mim, são 23 de 25 anos de dedicação, primeiro como jogador, depois como dirigente. Realizei sonhos aqui, até o de ser o presidente. É um trabalho que já não é nosso, é do Brasil", disse Montanaro, em março.

No segundo semestre de 2009, o Banco Santander decidiu concentrar seus investimentos na Fórmula 1 e no futebol. Com o encerramento da parceria, o time de São Bernardo do Campo precisou cancelar a peneira e liberar a equipe de base.

O Brasil Vôlei Clube revelou nomes como Gustavo, Murilo, Rodrigão, Sidão, Giovane, Marcelo Negrão e Tande e, durante 25 anos, forneceu jogadores para a seleção brasileira.