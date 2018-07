Brasil volta a vencer a Turquia em amistoso antes do Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei voltou a derrotar a Turquia nesta terça-feira, no seu último amistoso de preparação para o Grand Prix. O time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 26/24 e 25/19, em Istambul.

Como aconteceu na segunda, quando o Brasil também venceu por 3 a 0, as duas seleções disputaram dois sets extras, para incrementar a preparação para o importante torneio que terá início na sexta. As brasileiras levaram a melhor nas duas parciais, por 25/23 e 25/20. A seleção entrou em quadra com Roberta, Tandara, Natália, Drussyla, Adenízia e Bia. Gabi foi a líbero. No decorrer do amistoso, Naiane, Monique, Carol, Amanda e Rosamaria ganharam chances na equipe. Desta forma, Zé Roberto voltou a dar oportunidade a todas as jogadoras na partida.

"Nosso grupo está evoluindo. Ainda temos que diminuir o número de erros e estamos lutando para conseguir isso", avaliou Zé Roberto. "Conseguimos dar ritmo para todas as jogadoras e já estamos focados no nosso jogo de sexta-feira contra a Bélgica. Rodamos todo o grupo e passamos por situações difíceis de jogo. Essas partidas foram importantes como treinamento para começarmos da melhor maneira possível o Grand Prix."

Depois dos dois amistosos em Istambul, a seleção brasileira viaja para Ancara, onde fará sua estreia no Grand Prix. Na sexta, as brasileiras vão enfrentar a Bélgica, às 13h30. Atual campeão, o Brasil vai encarar ainda Sérvia e Turquia nesta primeira etapa do campeonato.