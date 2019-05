Brasil x EUA: onde assistir ao vivo ao jogo pela Liga das Nações

Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta sexta-feira, às 12h30 (de Brasília), em Katowice, na Polônia, na primeira partida da primeira etapa da Liga das Nações de vôlei. A seleção brasileira masculina faz sua estreia na competição após vencer o Canadá, em Campinas, em dois jogos amistosos de preparação.

Transmissão de Brasil x Estados Unidos

O duelo de vôlei entre Brasil e Estados Unidos será exibido ao vivo pelo canal SporTV 2.

As duas seleções têm tradição na modalidade e querem começar a competição com o pé direito, até porque a temporada será longa e o grande objetivo é garantir a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O time brasileiro tem como principal atração a presença do cubano Leal, convocado pela primeira vez para a seleção.

Nesta primeira etapa da Liga das Nações, o Brasil tem no elenco os levantadores Fernando Cachopa e Thiaguinho; os opostos Wallace e Alan; os centrais Lucão, Maurício Souza, Isac e Flávio; os ponteiros Lucarelli, Leal, Douglas e Lucas Lóh, e os líberos Thales e Maique.