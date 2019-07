Brasil x Polônia: transmissão e horário do jogo de Vôlei Masculino

A seleção brasileira masculina de vôlei inicia nesta quarta-feira a fase final da Liga das Nações de Vôlei. O time comandado por Renan Dal Zotto enfrenta a Polônia, às 18h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada da fase.

Onde assistir Brasil x Polônia

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV 2.

O Brasil está no Grupo B, ao lado da Polônia e do Irã. O Grupo A conta com os Estados Unidos, França e Rússia. Avançam os dois primeiros colocados de cada grupo, que se enfrentam em jogo único fazendo o 1º de uma chave contra o 2º de outra.

Na fase preliminar, o Brasil terminou na liderança, entre as 16 seleções participantes. A Polônia, adversária desta quarta, ficou na quinta colocação.

Brasileiros e poloneses se enfrentam na fase preliminar, dia 2 de junho e o Brasil venceu por 3 sets a 1, parciais de 22/25, 25/15, 25/21 e 25/17.