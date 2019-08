Brasil x Porto Rico: onde assistir ao vivo e horário do jogo de vôlei masculino

A seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta Porto Rico, nesta sexta-feira, às 11h (horário de Brasília), em sua estreia no Pré-Olímpico Masculino de Vôlei.

Brasil x Porto Rico terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV 2. A partida é válida pelo Grupo A, que conta ainda com Bulgária e Egito.

O primeiro colocado do grupo estará classificado para os Jogos Olímpicos no Japão, em 2020. Caso não consiga acabar como líder do grupo, a equipe brasileira ainda pode se classificar através de um pré-olímpico continental.

Após o jogo com Porto Rico, o time comandado por Renan Dal Zotto vai enfrentar o Egito, sábado, também às 11h, e se despede da competição no domingo, contra a Bulgária, às 14h30.