Brasil x República Dominicana: onde assistir ao vivo e horário do jogo de vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta a República Dominicana neste sábado, às 10h (horário de Brasília), na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, em um jogo em que o vencedor vai garantir sua vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

Brasil x República Dominicana terá transmissão ao vivo da TV Globo (para todo o Brasil) e do SporTV 2.

As duas seleções dividem a liderança do Grupo D, com duas vitórias. A República Dominicana está à frente por ter perdido menos sets, mas isso não fará diferença, já que o vencedor da partida deste sábado acabará como líder do grupo e classificado para a Olimpíada. Veja mais detalhes do Pré-Olímpico Feminino de Vôlei.

Na sexta, o Brasil derrotou o Azerbaijão por 3 sets a 2, (parciais de 25/13, 23/25, 21/25, 25/19 e 15/12) em 2h10, na Arena Sabiazinho. Antes, a equipe de José Roberto Guimarães havia derrotado Camarões por 3 a 0.

#FIVBOQT: Em jogo emocionante, Brasil vence Azerbaijão por 3 sets a 2 (25/13, 23/25, 21/25, 25/19 e 15/12! Parabéns! Só falta um! Vamos! pic.twitter.com/pO3OVCRFR4 — CBV (@volei) August 2, 2019

Já a República Dominicana venceu seus dois jogos por 3 sets a 0. Na sexta, derrotou Camarões com parciais de 25/20, 25/19 e 25/14). Camarões e Azerbaijão se enfrentam também neste sábado, às 12h30, mas ambas seleções estão fora da briga por uma vaga pelo Pré-Olímpico.