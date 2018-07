Brasileiras avançam às oitavas no vôlei de praia

Líderes do ranking mundial, Juliana e Larissa derrotaram as australianas Bawden e Palmer por 2 a 0 (21/10 e 21/12) e mantiveram a invencibilidade. Nas oitavas, enfrentam a dupla norte-americana Akers/Turner ou a checa Kolocova/Slukova.

As irmãs Maria Clara e Carolina também terminaram a primeira fase invictas ao superar as gregas Arvaniti e Tsiartsiani por 2 a 1 (21/15, 18/21 e 15/9). Agora, duelam nas oitavas contra as compatriotas Talita e Maria Elisa, que perderam para as chinesas Chen Xue e Zhang Xi e só avançaram na repescagem, após vencerem as alemãs Banck e Gunther por duplo 21/16.

Este será o 12.º confronto entre as duas duplas brasileiras, com 10 vitórias para Talita/Maria Elisa. "Quando o jogo começa, as estatísticas ficam de lado. É uma parceria de boa qualidade e está fazendo excelente campanha. Não vejo vantagem para nenhum lado", avaliou Talita.