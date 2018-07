Brasileiras estreiam bem na etapa russa do Mundial de Vôlei de Praia MOSCOU - O primeiro dia de disputas da chave feminina do Grand Slam de Moscou, etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, foi positivo para as duplas brasileiras. Duas dela (Talita/Maria Elisa e Juliana/Larissa) venceram seus dois jogos nesta quarta-feira. Maria Clara/Carol fechou o dia com uma vitória e uma derrota, enquanto Lili/Ângela Vieira estreou com dois resultados negativos.