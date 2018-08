Brasileiras estreiam com vitória em etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia

As duplas brasileiras começaram bem na etapa mais importante do Circuito Mundial de vôlei de praia. Nesta quarta-feira, Ágatha e Duda e também Carol Solberg e Maria Elisa venceram seus jogos do World Tour Finals, que oferece maior premiação do ano e acontece em Hamburgo, na Alemanha.

O torneio conta apenas com os dez melhores do ranking internacional. O Brasil tem apenas as duas representantes. Carol Solberg e Maria Elisa abriram o dia superando as norte-americanas Summer Ross e Sara Hughes por 2 sets a 0, com parciais de 24/22 e 21/18, em 41 minutos.

As adversárias foram campeãs da etapa passada, que aconteceu em Moscou. Com isso, as brasileiras dividem a liderança do Grupo A com as canadenses Bansley e Wilkerson, que também venceram na estreia e serão as adversárias nesta quinta-feira, às 9h (de Brasília). Carol Solberg analisou o primeiro dia de disputa.

"Tivemos alguma dificuldade no nosso ataque no começo do jogo, mas buscamos saídas e encontramos um bom ritmo na partida. Elas são um grande time, estão em grande fase após vencerem a etapa passada. Sabíamos que seria duro. Temos um jogo por dia e vamos dar tudo que temos em quadra. Todo jogo é uma final", analisou.

Ágatha e Duda superaram as donas da casa Schneider e Bieneck por 2 sets a 1 (19/21, 21/17, 17/15), em 51 minutos de jogo. As brasileiras dividem a liderança do Grupo B com as australianas Artacho/Clancy e agora voltam à quadra contra as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes nesta quinta-feira, às 10h (de Brasília).

"Os jogos contra elas são sempre duros, decididos no tie-break. É uma partida muito tática, temos que estudar muito. Saber em qual atleta vamos sacar em determinado momento. É uma dupla muito boa. Jogar aqui está sendo excelente, a arena está muito grande, com muitas luzes, público lotado. Estamos muito felizes por estarmos entre as melhores", disse Ágatha.

A competição tem formato diferente nesta temporada, com dois grupos de cinco times em cada chave. As equipes jogam entre si dentro dos grupos, com os primeiros colocados avançando direto às semifinais. Os segundos e terceiros disputam quartas de final. A decisão do bronze e ouro do feminino acontece no domingo.