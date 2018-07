Brasileiras fazem final do vôlei de praia em Quebec

QUEBEC - A final da chave feminina da etapa de Quebec do Circuito Mundial de vôlei de praia será disputada por duas duplas brasileiras neste domingo. Talita e Maria Elisa e Maria Clara e Carol avançaram para a decisão no sábado, enquanto Taiana e Vivian vão disputar a medalha de bronze no Canadá.

Invictas em Quebec, Talita e Maria Elisa superaram Taiana e Vivian por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/18, e se classificaram para a decisão da etapa canadense. Antes, Taiana e Vivian haviam superado as mexicanas Candelas e Garcia por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/17.

Já Maria Clara e Carol conquistaram duas vitórias no sábado e se classificaram para a final. As irmãs bateram as canadenses Bansley e Maloney por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/15, e as espanholas Liliana e Baquerizo também por 2 a 0, com duplo 21/19.

Chave masculina. Na chave masculina, o Brasil lutará pela medalha de bronze com Moisés e Álvaro Filho, que vão duelar com os norte-americanos Gibb e Rossenthal. A decisão da etapa de Quebec será disputada entre as duplas Rogers/Dalhausser e Fuerbringer/Lucena, ambas dos Estados Unidos.

No sábado, Moisés e Alvaro superaram os brasileiros Thiago e Harley por 2 sets a 1, com parciais de 21/14, 18/21 e 15/12, e os letões Samoilovs e Sorokins, também por 2 a 1 com parciais de 25/23, 19/21 e 15/13. Depois, perderam para os campeões olímpicos Rogers e Dalhausser por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/18.