Brasileiras garantem classificação no vôlei de praia

Cabeças-de-chave do Grupo A, Juliana e Larissa superaram as checas Klapalova e Hajeckova por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 23/21. Pela liderança da chave, elas enfrentam as australianas Bawden e Palmer na quinta-feira. "A disputa num Grand Slam é sempre dura, não podemos perder a concentração. Vamos respeitar todas as adversárias para tentar atingir nosso objetivo, que é chegar à decisão", afirmou Larissa.

Outra dupla brasileira a vencer novamente e garantir uma vaga na segunda fase foi Maria Clara/Carolina, que derrotou as holandesas Remmers e Stiekema por 2 a 0 (21/16 e 22/20). Nesta quinta, elas tentam confirmar a primeira colocação do Grupo F diante das gregas Arvaniti e Tsiartsiani.

Com tranquilidade, Talita e Maria Elisa venceram as belgas Van Breedam e Mouha por 2 a 0 (21/17 e 21/12) e também avançaram à segunda fase. Para manter a invencibilidade, elas enfrentam nesta quinta as chinesas Chen Xue e Zhang Xi, medalhistas de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim.