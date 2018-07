Brasileiras garantem concentração total para encarar a Itália no Grand Prix Mesmo contando com um time alternativo por causa da realização dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, a seleção brasileira feminina de vôlei, dividida em duas, vem apresentando bons resultados no Grand Prix. Sob o comando do auxiliar Paulo Coco - José Roberto Guimarães está no Pan -, a equipe segue invicta na competição mundial. Nesta sexta-feira, em Catânia, na Itália, pela terceira semana, bateu a Bélgica por 3 sets a 0, mas sofreu para fechar a partida na terceira parcial.