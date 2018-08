Brasileiras mostram confiança em bom desempenho no Finals do vôlei de praia

A etapa mais importante do Circuito Mundial de vôlei de praia começará nesta quarta-feira e as brasileiras na disputa estão confiantes que farão uma boa campanha nesta semana. Com as melhores duplas da temporada e com a maior premiação do ano, o World Tour Finals será mais uma vez realizado em Hamburgo, na Alemanha. O Brasil será representado por duas duplas, ambas no feminino: Ágatha/Duda e Carol Solberg/Maria Elisa.

Carol Solberg e Maria Elisa são as estreantes brasileiras no torneio. A dupla conquistou três pratas na temporada (Holanda, Estados Unidos e Portugal) e aparece em terceiro lugar no ranking geral. Maria Elisa, campeã do Circuito Mundial em 2014, analisou o desempenho do time até aqui e comentou a expectativa para o World Tour Finals.

"Temos sido um dos times mais consistentes do mundo nesta temporada e queremos mostrar isso nos grandes torneios também. Recebemos um suporte excelente em todas as áreas que precisamos e temos um treinador incrível (Luciano Kioday). Tudo o que realizamos é resultado de muito trabalho, mas ainda temos grandes metas e continuaremos trabalhando", analisou.

Maria Elisa e Carol Solberg estão no Grupo A ao lado das alemãs Laboureur/Sude, das canadenses Wilkerson/Bansley, das holandesas Keizer/Meppelink e das norte-americanas Hughes/Summer, que serão as adversárias da estreia.

Já Ágatha e Duda disputarão a competição pela segunda vez. Em 2017, acabaram com a prata ao serem superadas pelas alemãs Laura Ludwig e Kira Walkenhorst. A temporada de 2018 da dupla contou com um ouro (Brasil), uma prata (Rússia) e um bronze (Polônia) e a liderança do ranking geral. Ágatha falou sobre a expectativa.

"É um torneio diferente, com charme por reunir apenas as melhores duplas da temporada em grandes jogos. Duda e eu disputamos o ano passado, tivemos o gostinho, mas acabamos batendo na trave. Vamos buscar fazer nosso melhor, a arena está muito bonita e certamente o público vai aproveitar uma grande competição", disse a paranaense.

Ágatha e Duda estão no Grupo B e enfrentam as alemãs Schneider/Bieneck, as canadenses Sarah Pavan/Melissa, as checas Hermannova/Slukova e as australianas Artacho Del Solar/Clancy.

A competição terá um formato diferente nesta temporada, com dois grupos de cinco times em cada naipe. As equipes jogam entre si dentro das chaves A e B, com os primeiros colocados avançando direto às semifinais. Os segundos e terceiros disputam quartas de final. A decisão de bronze e ouro do naipe feminino acontece neste domingo.

O World Tour Finals foi criado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês) em 2015, sempre permitindo apenas duas duplas por país em cada naipe e selecionando os times mais bem classificados no ranking. De lá para cá foram três títulos para o Brasil. Dois com a antiga dupla formada por Alison e Bruno Schmidt, que venceram em 2015 e 2016, e um ouro para as ex-parceiras Larissa e Talita, campeãs em 2015.