Brasileiras obtêm desempenho quase perfeito no 1º dia do vôlei de praia em Viena

O primeiro dia de competição na chave principal do torneio feminino da etapa de Viena, na Áustria, foi quase perfeito para o Brasil. As cinco duplas do país que iniciaram a disputa pelo título do evento cinco estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia entraram em quadra nesta quarta-feira e venceram nove dos 10 confrontos.

Ana Patrícia e Rebecca, dupla brasileira mais bem colocada no ranking mundial, estreou com vitória sobre as espanholas Soria/Carro por 2 sets a 0 (21/19 e 21/12). Depois elas conseguiram avançar direto para as oitavas de final ao terminarem em primeiro no Grupo C com novo triunfo, desta vez sobre as norte-americanas Larsen/Stockman por 2 a 0 (21/12 e 21/19).

"Na estreia fizemos um jogo 'estranho', mas usamos nossa experiência adquirida neste tempo que estamos rodando o Circuito Mundial. A partida seguinte, contra a Stockman e a Larson, era um jogo complicado, estávamos com elas engasgadas depois que nos eliminaram na etapa de Tóquio. Mas desta vez tudo deu certo para nosso lado. Estou muito feliz com o resultado", comentou Ana Patrícia.

No grupo E, Bárbara Seixas e Fernanda Berti conseguiram ficar em primeiro com dois resultados positivos. No primeiro confronto elas passaram pelas holandesas Stubbe/van Iersel por 2 sets a 0 (21/18 e 21/13). Um pouco mais tarde, precisaram do tie-break para vencerem as polonesas Wojtasik/Kociolek (21/15, 20/22 e 15/9).

A dupla Taiana e Talita, pelo Grupo H, venceu as locais Schutzenhofer/Plesiutschnig por 2 sets a 0 (21/18 e 21/12). Na rodada seguinte voltaram a vencer, desta vez a tricampeã olímpica Kerri Walsh e a parceira Brooke Sweat, dos Estados Unidos, por 2 a 1 (25/23, 18/21 e 15/13).

Outra dupla brasileira invicta é a formada por Maria Elisa e Carol Solberg. Elas ficaram com a primeira colocação no Grupo F com vitórias sobre as alemãs Bieneck/Schneider por 2 sets a 0 (27/25 e 21/16) e sobre as canadenses Bansley/Brandie por 26/24 e 24/22.

Agatha e Duda largaram com resultado positivo no Grupo D e bateram as russas Dabizha/Rudykh por 2 sets a 0 (21/18 e 23/21). Mas acabaram superadas na partida seguinte pelas norte-americanas Claes/Sponcil por 2 a 1(14/21, 21/12 e 9/15). Com este resultado, elas precisarão passar pela repescagem contra as espanholas Liliana e Elsa.

MASCULINO - Entre os homens, a quarta-feira foi dia da segunda rodada do qualifying. Depois de vencerem uma dupla francesa no primeiro round, Guto e Saymon enfrentaram os belgas Koekelkoren e Van Walle. Os brasileiros venceram por 2 sets a 0 (21/14 e 21/18) e garantiram a classificação.

Nesta quinta-feira, eles começam a disputa no torneio principal, que terá quatro duplas do Brasil. Saymon e Guto, no Grupo F, estreia contra os poloneses Fijalek/Bryl. No C, Evandro/Bruno Schmidt mede forças contra os suíços Beeler/Krottiger. Alison e Álvaro Filho jogam contra os norte-americanos Priddy/Brunner, pela chave E. Completando a participação brasileira, André e George encaram os canadenses Saxton/O'Gorman, pelo Grupo G.