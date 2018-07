Brasileiras reagem, mas perdem para a Rússia em Montreux por 3 sets a 2

MONTREUX - A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu sua primeira partida no Torneio de Montreux, nesta quinta-feira, na Suíça. Jogando diante da arquirrival Rússia, o time reserva do Brasil atuou mal nos dois primeiros sets, errando demais na recepção, conseguiu reagir, mas acabou sendo derrotado por 3 sets a 2, com parciais de 35/33, 25/20, 26/28, 20/25 e 15/11.

Com o resultado, o Brasil, que vinha de duas vitórias, ainda não se garantiu na final do torneio. Ainda depende do placar do jogo entre a Rússia e a fraca seleção da Suíça, que se enfrentam na sexta-feira.

O primeiro set foi o mais longo do torneio, com um total de 68 pontos. Ainda que o bloqueio brasileiro conseguisse neutralizar as investidas russas, a recepção ia mal e atrapalhava o trabalho de Dani Lins. As russas, que ficaram mais tempo à frente no set, acabaram levando a melhor em 35/33.

O Brasil chegou a liderar o segundo set, mas os erros continuaram. A Rússia via Natalia Malykh fazer excelente partida e fechou em 25/20. Só no terceiro set é que o passe brasileiro melhorou. Mesmo assim, a parcial se estendeu por 34 minutos, com vitória do Brasil em 28/26.

A vitória no set fez bem ao time de José Roberto Guimarães. Gabi, que terminou o jogo com 29 pontos, mostrou que não sentiu a pressão no seu primeiro clássico com a camisa do Brasil, e fazia sempre a bola rodar. Natália (23 pontos) e Tandara (20) também eram boas opções para Dani Lins e o quarto set terminou em 25/20.

O problema é que Tandara sentiu lesão e o Brasil começou o quinto set com Monique no time. A equipe sentiu a falta da sua melhor atacante e a Rússia se aproveitou, conseguindo a vitória por 15/11.

Por conta da derrota por 3 a 2, o Brasil somou um ponto e chegou a seis depois de três jogos (havia feito 3 a 0 na Suíça e 3 a 2 na China). As chinesas, que também não jogam mais, têm a mesma pontuação, mas ficam na frente pelo primeiro critério de desempate, que é a divisão do número de pontos feitos durante os jogos pelo de pontos sofridos.

A Rússia, com três pontos na classificação, chega a seis se fizer 3 a 0 ou 3 a 1 sobre a Suíça, na sexta-feira. Considerando que faça 3 a 0 marcando 25 pontos em todos os sets (total de 75), não pode levar mais do que 52 pontos no total.