Brasileiras 'se irritam' com show japonês de defesas Foi um sofrimento a cada ataque. A seleção brasileira feminina de vôlei teve de ter muita paciência para conseguir derrubar a bola na quadra japonesa na semifinal do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei. Só com muita insistência e um sem número de ralis que a equipe do técnico José Roberto Guimarães conseguiu virar a partida por 3 sets a 2, neste sábado, para garantir uma vaga na decisão.