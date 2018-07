Brasileiras vão às oitavas de final no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

RIO - Duas das quatro duplas brasileiras que participam da segunda etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2011 passaram invictas pelo primeiro dia de disputas do torneio principal, na cidade chinesa de Sanya.

As duplas Juliana e Larisasa e Talita e Maria Elisa consiguiram vencer nesta quinta-feira e garantiram vaga nas oitavas-de-final. Já Maria Clara e Carolina e a dupla Ângela e Lili acumulam uma derrota e uma vitória e seguem vivas na repescagem.

Juliana e Larisasa tiveram dificuldades no primeiro jogo do dia, mas conseguiram superar as porto-riquenhas Acevedo e Santiago por 2 sets a 1, parciais de 21/15, 18/21 e 15/11.

No segundo jogo do dia, a dupla campeã pan-americana retomou o ritmo habitual e bateu as suíças Kuhn e Zumkehr em dois sets, com parciais de 21/14 e 21/15. Nas oitavas-de-final, as brasileiras terão pela frente Keizer e Van Iersel, da Holanda.

A dupla Talita e Maria Elisa também confirmou o favoritismo na abertura da etapa chinesa. Na estreia, as brasileiras derrotaram Maaseide e Ingrid, da Noruega, por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/14.

Na segunda rodada, a parceria brasileira teve um confronto mais equilibrado com as australianas Bawden e Palmer, mas voltou a sair vitoriosa em dois sets, com parciais de 22/20 e 21/18. Nas oitavas-de-final, Talita e Maria Elisa enfrentarão as mexicanas Candelas e Garcia.