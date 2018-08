Brasileiras vencem e avançam às oitavas em etapa da Áustria do vôlei de praia

O Brasil começou bem a chave feminina da etapa de Viena, na Áustria, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Completando 20 anos nesta quarta-feira, Duda, ao lado da parceira Ágatha, ganhou de presente a vaga nas oitavas de final do torneio após duas vitórias. Mesmo resultado de Carolina Solberg e Maria Elisa, que também venceram duas vezes e agora só voltam a jogar nesta sexta.

Motivadas pelo aniversário da tricampeã mundial sub-19, Ágatha e Duda começaram a participação vencendo as russas Birlova e Ukolova por 2 sets a 0 (21/14 e 21/15). Na segunda partida, valendo a liderança do Grupo C e vaga direto às oitavas de final, novo triunfo, desta vez sobre as norte-americanas Sara Hughes e Summer Ross, com parciais de 21/12, 21/15.

"Amo jogar vôlei de praia e jogar no meu aniversário é imensamente especial, tudo que gosto e é comum na nossa rotina. Queria me dar de presente essas vitórias, começar bem o Major Series. No ano passado, acabei perdendo e fiquei bastante triste, mas esse ano deu certo. Jogamos muito bem as duas partidas, unidas, vibrando. É ótimo para nosso crescimento como dupla. Agora vamos descansar e curtir o dia de folga", declarou Duda.

Carol Solberg e Maria Elisa também largaram com duas vitórias e vaga nas oitavas de final. Elas começaram com vitória por 2 sets a 1 (21/16, 18/21 e 15/13) sobre as finlandesas Niina Ahtiainen e Riikka Lehtonen. No segundo jogo do dia, valendo a liderança do Grupo G, triunfo sobre as checas Hermannova e Slukova por 2 a 1 (19/21, 21/16 e 15/11). Os dois times aguardam a repescagem para conhecerem as próximas adversárias.

Fernanda Berti e Bárbara Seixas terminaram o dia em segundo lugar no Grupo D. Na primeira rodada, vitória sobre as espanholas Lobato e Amaranta por 2 sets a 0 (duplo 21/17). No segundo jogo do dia, valendo a liderança da chave, acabaram superadas por 2 a 1 (21/18, 21/23 e 15/13) pelas norte-americanas Hochevar e Claes. Com o resultado, a dupla disputará a repescagem nesta quinta-feira.

MASCULINO

Ricardo e Guto, após triunfo na última terça-feira, voltaram a jogar pela segunda rodada do classificatório nesta quarta em busca da vaga na fase de grupos. E encerraram com saldo positivo, vencendo os lituanos Lukas Kazdailis e Arnas Rumsevicius por 2 sets a 0 (duplo 22/20), entrando no torneio principal. Eles se juntam a Alison/André Stein, Evandro/Vitor Felipe e Pedro Solberg/Bruno Schmidt, que já estavam classificados pelo ranking de entradas.

Ricardo analisou o triunfo e a vaga no último Major Series da temporada de 2018. "Como tivemos pouco tempo para treinarmos juntos, temos que conversar bastante em quadra, ajustar os erros nos jogos. Os meninos da Lituânia jogaram com muitas bolas rápidas e isso dificultou um pouco. Mas nossa experiência, tranquilidade e proposta de jogo deu resultado. Estou me sentindo muito bem, gosto de jogar grandes competições, sempre consegui bons resultados aqui na Áustria. É um lugar que me motiva, tem muita história. O evento está muito bonito e espero que possamos ir longe na competição, assim como foi em Portugal", declarou o campeão olímpico, de 43 anos.