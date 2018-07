Brasileiras vencem Peru em torneio amistoso de vôlei em Brasília

BRASÍLIA - Foi-se o tempo em que Peru e Brasil disputavam a supremacia do vôlei feminino na América do Sul. Nesta quinta-feira, a seleção brasileira não encontrou dificuldades para vencer as ex-rivais por 3 sets a 0, (25/14, 25/15 e 25/13) pela primeira rodada da Copa Internacional, torneio amistoso realizado em Brasília.

Logo no primeiro tempo técnico do jogo, o Brasil já vencia por 8 a 2, demonstração de que a vitória viria com tranquilidade. Com bom aproveitamento de saques, a seleção brasileira fechou o primeiro set em 25/14.

No segundo set, o Peru chegou a esboçar um equilíbrio, mas o Brasil também não teve grandes dificuldades em fechar a parcial por 25/15. Depois, só confirmou o domínio, vencendo o terceiro set por 25/13 e o jogo em 3 a 0.

Mais cedo, o Japão abriu o quadrangular com uma vitória por 3 sets a 0 sobre a Itália, com parciais de 25/21, 25/19 e 25/15.

Nesta sexta-feira, Brasil e Japão se enfrentam às 18h30. Derrotadas nesta quinta-feira, peruanas e italianas jogam às 16 horas.