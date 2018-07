Brasileiros avançam e País terá oito duplas no vôlei de praia na Holanda

O Brasil terá "força máxima" na chave principal da etapa de Haia, na Holanda, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. As duas duplas do País que disputaram o qualifying nesta quarta-feira conseguiram a classificação: George e Vitor Felipe, no masculino, e Maria Elisa e Carol Solberg, no feminino.

Com o resultado, o Brasil terá oito duplas na chave principal em Haia. Os classificados desta quarta se juntaram a Álvaro Filho/Saymon, Evandro/André Stein, Pedro Solberg/Guto, Larissa/Talita, Ágatha/Duda e Fernanda Berti/Bárbara Seixas.

Para chegar à chave principal, George e Vitor Felipe venceram os franceses Youssef Krou e Quincy Aye por 2 sets a 1, com parciais de 21/11, 19/21 e 15/6. Já Maria Elisa e Carol Solberg nem precisaram entrar em quadra. Isso porque as russas Moiseeva e Syrtseva, que seriam adversárias das brasileiras, desistiram do duelo por lesão de Syrtseva durante o primeiro jogo delas no dia.

"Nós tivemos um começo muito bom, tentamos fazer o máximo de pontos, abrir uma boa vantagem. Tivemos bons saques e atenção ao nossos sistema defensivo. Eles jogaram bem, mas no tie-break conseguimos dominar e ficar com a vitória. Acho que foi a primeira vez para nós que abrimos um placar tão dilatado no tie-break", disse George, comemorando a vaga.