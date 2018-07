Brasileiros buscam vagas na chave principal da etapa de Viena do vôlei de praia

As duplas brasileiras encaram nesta semana um dos principais desafios do Circuito Mundial de vôlei de praia. A terceira e última etapa de nível cinco estrelas da atual temporada acontecerá desta terça-feira até domingo em Viena, na Áustria. O Brasil tem seis duplas já garantidas na fase principal do torneio, além de duas que buscarão a vaga no torneio classificatório.

No naipe masculino, três duplas do Brasil já entraram em ação nesta segunda-feira pelo country quota, quando o número de inscritos é superior ao limite de cada país. No primeiro duelo, vitória de Thiago/George por 2 sets a 0 (21/19 e 21/18) sobre Álvaro Filho/Saymon. Mais tarde, Ricardo/Guto, que tinha melhor ranking, enfrentou Thiago/George, vencendo por 2 a 0 (21/15 e 21/17) e ficando com a vaga.

"São três times muito nivelados, o country quota será sempre difícil. Em quatro torneios, é a segunda vez que conseguimos passar desta fase. Mas o importante é entrarmos bem fisicamente, descansados e preparados. Guto e eu ainda estamos nos conhecendo, não tivemos tanto tempo para treinarmos juntos, ainda vamos um pouco na individualidade, mas vamos passo a passo. Felizes pela vaga", disse Ricardo.

Ricardo e Guto buscarão agora a vaga na fase de grupos disputando o classificatório, que será realizado nesta terça-feira em jogos eliminatórios. Já outras três duplas brasileiras no naipe masculino estão classificadas pelo ranking de entradas: Alison/André Stein, Evandro/Vitor Felipe e Pedro Solberg/Bruno Schmidt, que começam a participação no torneio a partir desta quinta.

Viena foi palco do Mundial de 2017, quando a então dupla Evandro/André Stein conquistou a medalha de ouro. Evandro comentou o retorno ao palco de sua principal conquista, agora ao lado de Vitor Felipe, buscando repetir os bons momentos.

"Nosso ciclo juntos foi muito positivo e conseguimos muitas coisas importantes. Sou grato pelo tempo que tivemos como parceiros, mas agora estamos focados em nossas novas equipes e tentando fazer com que deem certo da melhor maneira. Foi uma semana fantástica e mal posso esperar para voltar este ano", analisou o carioca.

MULHERES

No torneio feminino, as três duplas já garantidas na fase de grupos pelo ranking são Ágatha/Duda, Carolina Solberg/Maria Elisa e Fernanda Berti/Bárbara Seixa, entrando em quadra a partir desta quarta-feira. Já Elize Maia e Maria Clara disputam o torneio classificatório em busca da vaga nesta terça.

Ausente da última etapa cinco estrelas, em Gstaad, na Suíça, por conta de dores no ombro, Fernanda Berti comentou a expectativa para a disputa do torneio em Viena. "Gstaad é um lugar especial e é sempre fantástico jogar em uma cidade linda e com grande tradição no nosso esporte. Mas ficar pensando que não pudemos jogar não ajudaria, então focamos e trabalhamos forte com Viena em mente, sabendo que Gstaad estará lá no ano que vem, incrível como sempre. Tentamos tirar vantagem do tempo maior e trabalhamos muito duro, descansar neste ponto da temporada não é uma opção", disse.