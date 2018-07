Brasileiros exaltam grande atuação na Liga Mundial contra a Itália

Com uma vitória por 3 sets a 0 sobre a Itália, com parciais de 25/11, 25/23 e 25/20, em plena casa do rival, em Florença, a seleção brasileira masculina de vôlei se classificou com autoridade à final da Liga Mundial neste sábado e chegará muito forte no jogo que valerá o título, neste domingo, às 15h30 (de Brasília), contra os Estados Unidos.

Após o triunfo sobre os italianos, os comandados de Bernardinho exaltaram a grande atuação diante de um rival que não conseguiu fazer valer o fator quadra para ir à decisão da competição. "Conseguimos sacar muito bem e reduzir a força de ataque deles. Além disso, acabou que eles não conseguiram sacar tão bem, como normalmente fazem, então acredito que esse fundamento foi muito importante e fez a diferença para o resultado do jogo", disse o central Lucão.

O levantador e capitão da equipe nacional, Bruno, destacou que o Brasil teve uma atuação completa em todos os fundamentos e assim não deu chance de reação à Itália.