Brasileiros triunfam no vôlei de praia na etapa de Roma

As duas duplas brasileiras que entraram em quadra na chave masculina da etapa de Roma do Circuito Mundial de Vôlei de Praia estrearam com vitória. Mas três parcerias tiveram o início da participação adiada por conta da chuva e do frio na capital italiana.

Benjamin e Bruno Schmidt derrotaram os holandeses Boersma e Paulides por 2 sets a 1, com parciais de 21/16, 15/21 e 15/11. Na segunda rodada, a dupla jogará contra os canadenses Van Huizen e Redmann, na segunda rodada do Grupo Q. "Conseguimos neutralizar as principais jogadas dos nossos adversários e vencemos a partida", afirmou Benjamin.

Campeões da etapa chinesa, Pedro Solberg e Harley superaram os austríacos Doppler e Mellitzer por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/15. Os campeões do Circuito Mundial de 2008 enfrentarão os poloneses Fijalek e Prudel, na quinta-feira, pelo Grupo L.

Alison/Emanuel, Márcio/Ricardo, ambas as duplas do Grupo M, e Thiago/Pedro Cunha, que estão no Grupo J, não entraram em quadra. "Estávamos nos preparando para sair para o jogo e, quando chegamos na porta do hotel, caiu uma chuva de granizo muito forte. Com isso, a organização adiou algumas partidas, incluindo a nossa, para quinta", afirmou Pedro Cunha.