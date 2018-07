Brasileiros valorizam vice-campeonato de etapa chinesa do vôlei de praia

A dupla brasileira formada por Thiago e George acabou sendo derrotada pelos austríacos Robin Seidl e Philipp Waller por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 10/21, 25/23 e 15/8, neste domingo, na final da etapa três estrelas de Haiyang do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, na China.

Depois do confronto, porém, a parceria brasileira comemorou a boa campanha realizada na competição, sendo que o vice-campeonato rendeu para ele e George um prêmio de cerca de R$ 30 mil, além de 540 pontos no ranking do Circuito Mundial da modalidade.

"Não tenho palavras para expressar minha felicidade pela conquista do segundo lugar aqui em Haiyang, na China. Só quero agradecer a todos que trabalham ou trabalharam comigo, todos têm sua parte nessa conquista. É uma medalha importante demais", ressaltou Thiago.

George, por sua vez, destacou: "Estou muito feliz. Um resultado importante para nossa dupla, fizemos pontos importantes e toda final é sempre bem vinda. Tivemos que nos manter focados o tempo todo para poder superar o fuso horário e todas as dificuldades que existem para disputar a etapa chinesa. Thiago me ajudou muito no torneio e foi uma experiência muito boa sair com essa prata".

O próximo desafio no Circuito Mundial de Vôlei de Praia é a etapa três estrelas de Tóquio, no Japão, que começará nesta quarta-feira e vai até domingo.