Brasileiros vencem e lutam por vaga na chave principal do vôlei de praia em Viena

Com seis duplas garantidas na chave principal da etapa de Viena, na Áustria, do Circuito Mundial de vôlei de praia, o Brasil pode ter mais uma parceira na competição cinco estrelas. Nesta terça-feira, pelo qualificatório, na arena monta às margens do rio Danúbio, Ricardo e Guto venceram e seguem na briga por uma vaga na fase mais importante.

Pela primeira rodada da fase de qualificação, que classifica as oito duplas que completarão as 32 da chave principal, Ricardo/Guto levou a melhor sobre uma equipe da Lituânia, formada por Marius Malinakauskas e Artur Vasiljev, por 2 sets a 0 (21/10 e 21/17). Agora eles precisam vencer, na segunda rodada, Kazdailis/Rumsevicius, também lituanos. A partida será nesta quarta-feira.

"Não conhecíamos este time do nosso primeiro jogo. Até buscamos algum vídeo deles, mas não achamos nenhum. É difícil entrar em quadra sem informações sobre os adversários, mas isso faz parte do esporte e pode acontecer em partidas do torneio classificatório. O importante é que jogamos com consistência na virada de bolas e vencemos. Agora jogaremos só amanhã (quarta-feira), o que é bom, pois jogamos ontem (segunda) o country quota, então este tempo a mais de descanso é bem-vindo", disse Guto.

Em caso de nova vitória, Ricardo e Guto avançam para a chave principal, onde já estão outras três duplas brasileiras: Alison/André, Evandro/Vítor Felipe e Pedro Solberg/Bruno Schmidt.

E não foi só na chave masculina que o Brasil teve representante em ação nesta terça-feira. Entre as mulheres, a dupla formada por Maria Clara e Elize Maia também participou do classificatório. Na busca por um lugar no torneio principal, elas venceram a primeira rodada contra Victoria Kjolberg/Ane Hjortland, da Noruega, por 2 sets a 0 (21/19 e 21/16).

No entanto, Maria Clara e Elize acabaram superadas na partida seguinte por Lahti/Parkkinen, da Finlândia, por 2 sets a 0 (22/20 e 21/15) e se despediram da etapa. Na fase de grupos do evento feminino, três duplas representarão o Brasil: Ágatha/Duda, Bárbara Seixas/Fernanda Berti e Maria Elisa/Carol Solberg.