Brasileiros vencem e vão à fase de grupos em etapa do vôlei de praia na Croácia

O Brasil confirmou nesta terça-feira a presença de nove duplas no Major de Porec, na Croácia, uma das etapas mais importantes da temporada de 2017 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Pelo qualifying, Elize Maia/Taiana e Pedro Solberg/Guto venceram os seus confrontos e avançaram à fase de grupos da competição, que começarão nesta quarta.

Elize Maia e Taiana, que na última segunda-feira passaram pelo "country-quota", venceram as francesas Jupiter e Lusson por 2 sets a 0 (21/17 e 21/19), em 39 minutos. Elas se juntam a Larissa/Talita, Ágatha/Duda, Fernanda Berti/Bárbara Seixas e Josi/Lili, que já estavam garantidas pelo ranking de entradas ou convite.

Pedro Solberg e Guto, que também tiveram a disputa do "country-quota" na última segunda-feira, encararam Jefferson Santos e Cherif Younousse, do Catar. A dupla brasileira venceu por 2 sets a 1 (22/20, 19/21 e 15/12), em 1 hora de partida. Eles se juntam a Álvaro Filho/Saymon, Alison/Bruno Schmidt e Evandro/André Stein, classificados pelo ranking de entradas.

O Brasil lidera o ranking geral do feminino com Ágatha e Duda, que somam 2.480 pontos. O país aparece ainda em segundo com Larissa/Talita (2.360 pontos) e terceiro com Fernanda Berti e Bárbara Seixas (1.780 pontos). Entre os homens, Álvaro Filho e Saymon são os mais bem colocados, em terceiro no ranking, com 1.880 pontos, 500 a menos que os russos Liamin/Krasilnikov, que lideram.