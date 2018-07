Brasileiros vencem meia da Inter de Milão na etapa croata do vôlei de praia

Um inusitado duelo com um jogador de futebol marcou o dia dos brasileiros no Major de Porec, na Croácia, uma das principais etapas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Álvaro Filho e Saymon encararam Ivan Perisic, meia da Inter de Milão, e Niksa Dellorco e os superaram por duplo 21/10.

Perisic está em férias e aproveitou o tempo livre para praticar vôlei de praia, promovendo a etapa croata cinco estrelas do Circuito Mundial. O jogador, da Inter de Milão, possui largo histórico na seleção croata, tendo sido, inclusive, titular da equipe na Copa do Mundo de 2014.

E além do triunfo sobre o jogador de futebol croata, Álvaro e Saymon também superaram nesta quinta-feira os norte-americanos Taylor Crabb e Jake Gibb, de virada, por 17/21, 21/19, 15/11. Assim, eles lideram o Grupo A e vão duelar nesta sexta com Theo Brunner e Casey Patterson, dos Estados Unidos.

Também nesta quinta, Alison e Bruno Schmidt conseguiram a segunda vitória em Porec ao superarem os chilenos Marco e Esteban Grimalt por 21/14 e 21/15. Agora eles vão disputar a ponta do Grupo E com os italianos Nicolai e Lupo.

Pedro Solberg e Guto também venceram pela segunda vez ao baterem os poloneses Maciej Rudol e Jakub Szalankiewicz por 21/15 e 21/13. Na liderança do Grupo H, vão encarar os croatas Ivan Djordjevic e Filip Silic.

Já Evandro e André Stein, que haviam caído na estreia na fase de grupos, superaram os mexicanos Virgem e Ontiveros, de virada, por 19/21, 21/14, 15/11. Na rodada final do Grupo D, os seus adversários vão ser os poloneses Michal Bryl e Grzegorz Fijalek.

CHAVE FEMININA

Na chave feminina do Major de Porec, o Brasil tem três duplas garantidas nas oitavas de final - Fernanda Berti/Bárbara Seixas, Larissa/Talita e Elize Maia/Taiana - após a disputa da rodada final da fase de grupos e da repescagem.

Larissa e Talita se mantiveram invictas, garantindo o primeiro lugar do Grupo A e a vaga direta nas oitavas de final com o triunfo de virada - 19/21, 21/16 e 15/12 - sobre as alemãs Margareta Kozuch e Laura Ludwig. Agora elas vão encarar as australianas Bawden e Clancy.

Fernanda Berti e Bárbara Seixas garantiram a ponta do Grupo G e a passagem às oitavas mesmo com a derrota para as próximas adversárias de Larissa e Talita por 14/21, 21/15 e 16/14. As alemãs Julia Sude e Chantal Laboureur serão as próximas rivais das brasileiras.

Pelo Grupo F, Elize Maia e Taiana perderam para as holandesas Jolien Sinnema e Joy Stubbe por 14/21, 21/19 e 16/14 e precisaram disputar a repescagem, quando superaram as norte-americanas Ross e Sweat por 17/21, 21/16, 15/13. Nas oitavas de final, elas duelarão com Kelly Claes e Sara Hughes, também dos Estados Unidos.

Outras duas duplas brasileiras deixaram o Major de Porec. Josi e Lili foram eliminadas na fase de grupos com a derrota para as canadenses Sarah Pavan e Melissa Paredes por 21/23, 21/15, 15/7. O revés de Ágatha e Duda foi na repescagem, para as suíças Heidrich e Verge-Depre por 23/21 e 21/18.