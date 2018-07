Bruninho admite proposta, mas afirma que fica na Cimed na próxima temporada

MODENA, Itália - O levantador Bruninho confirmou nesta terça-feira que continuará atuando pela Cimed (SC) na próxima temporada do vôlei brasileiro. O jogador admitiu o contato com o novo time do Rio de Janeiro, o RJX, que conta com investimento do empresário Eike Batista, mas afirmou que ficará na equipe de Florianópolis, que acertou parceria com a Sky.

"Boa tarde! Queria apenas confirmar que na próxima temporada continuo na Cimed, que agora fez parceria com a Sky e passa a se chamar Cimed/Sky", escreveu em sua página no Twitter. "Em relação a equipe do Rio de Janeiro, tenho certeza que será um ótimo time e fico feliz que o Rio de Janeiro volte a ter um representante!", completou.

Bruninho exaltou a cidade de Florianópolis e não escondeu que sua relação com o lugar influenciou na decisão. Mesmo assim, o jogador deixou em aberto a possibilidade de defender o RJX no futuro. "Muito feliz de permanecer num lugar onde me sinto em casa e rodeado de boas pessoas! Meu lugar ainda é em Florianópolis! Quem sabe no futuro!", escreveu o jogador no microblog.

Eliminado da atual Superliga com a Cimed, Bruninho aceitou uma proposta do Modena, para defender a equipe nos playoffs do Campeonato Italiano. Ao término de seu contrato com o time europeu, que tem duração de 45 dias, ele voltará à Santa Catarina.