Bruninho se diz motivado na chegada à Itália

MODENA - Titular absoluto da seleção brasileira de vôlei, o levantador Bruninho foi apresentado nesta segunda-feira como reforço do Casa Modena, uma das principais equipes italianas. O levantador, que deixou o time do Rio reclamando que estava há quatro meses sem receber salários, disse estar motivado no novo clube.

"É uma grande emoção estar aqui. Estou aqui para ajudar a equipe, eu não sou o salvador de nada. Na primeira sessão de treinamento, vi uma equipe com grandes jogadores. Estamos todos muito motivados", disse o jogador.

Bruninho já havia treinado com a equipe no domingo, mas só pôde ser apresentado nesta segunda-feira. Na primeira atividade na nova equipe, ele se chocou com um companheiro e quebrou os dois dentes incisivos centrais superiores. "Preciso agradecer o doutor Muscio por me fazer rir de ano, agora ainda mais bonito", brincou Bruno Rezende, falando do dentista que reconstruiu seus dentes.