Bruno Schmidt e Evandro firmam parceria em busca de vaga em Tóquio-2020

O vôlei de praia masculino brasileiro terá uma dupla fortíssima na corrida olímpica, que tem início em Doha, no Catar, em março. Atual campeão olímpico, Bruno Schmidt formará parceria com o atual campeão mundial Evandro. E os dois já começarão a trabalhar visando os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 nesta semana, no CT Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.

Treinador de Evandro desde 2012 e um dos idealizadores do CT Leblon, Ednilson Costa comemorou o acerto. "Os dois são excelentes jogadores e contaremos muito com a experiência do Bruno, um campeão olímpico. O Evandro vai para a entrada. E não teremos problema com isso. O Bruno é um excelente levantador e facilitará para ele. Os dois também são exímios sacadores e teremos essa arma muito forte para conseguir uma vaga em Tóquio", disse Ednilson.

Campeão olímpico, Bruno Schmidt não vê a hora de começar a trabalhar ao lado do novo parceiro. "Teremos um ano importante pela frente. Vamos tentar nos blindar para ser o mais competitivo possível para jogar à altura do Circuito Mundial, que está bem puxado. A temporada passada nos mostrou isso. Agora é trabalhar bastante para fazer acontecer", afirmou Bruno Schmidt.

Campeão mundial, Evandro também comemorou a nova parceira e a vontade de fazer um bom trabalho na corrida olímpica de 2019. "Estou extremamente feliz pela oportunidade de jogar ao lado do Bruno. Para mim será uma honra. Mas estou ciente de que a responsabilidade será maior por ter um parceiro campeão olímpico. Já temos em mente nosso primeiro objetivo, que é classificar para os Jogos Olímpicos e vamos dar o nosso máximo", finalizou Evandro.