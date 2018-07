Caçula entre os centrais, Isac festeja chances na seleção de vôlei

"A oportunidade de estar jogando é incrível. Tenho observado muito o jogo do Lucão, que sempre se destaca, do Riad, que vem crescendo muito na seleção, e do Éder, outro grande central. Estar ao lado deles é fundamental. Tento absorver o máximo desses jogadores, que são mais experientes do que eu. Assim, tento me destacar também", comenta o central, do Sada/Cruzeiro.

Apesar dos testes feitos por Bernardinho e pelo auxiliar Rubinho, a seleção brasileira vem bem na Liga Mundial, com 18 pontos e apenas duas derrotas até agora. O Brasil lidera o Grupo A e se preparara para jogar contra a Austrália, em Sydney. A rodada começa no sábado, às 6h10 (pelo horário de Brasília) e continua no domingo, às 3h30.