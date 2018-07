Camila Brait se prepara para substituir Fabi na seleção brasileira

Quando a seleção brasileira feminina de vôlei estrear no Grand Prix, em agosto, o time comandado por José Roberto Guimarães terá uma modificação importante em relação às últimas temporadas. Aposentada da seleção brasileira, Fabi dá lugar a Camila Brait como líbero titular da equipe.

A jogadora de 25 anos, que joga pelo Sollys/Osasco, garante que está pronta para substituir a veterana, que serviu à seleção por 10 anos e decidiu se dedicar somente ao Unilever.

"Aprendi muito com a Fabi. Estou ciente da minha responsabilidade de substituir uma das melhores líberos da história. Tenho treinado bastante e com confiança. A Fabi nunca deixou um treino e me mostrou a importância de ser guerreira e persistente. Sou determinada, estou tranquila e quero agradecer o apoio que estou tendo da comissão técnica e das jogadoras", garante Camila Brait.

A jogadora, que já vinha sendo reserva de Fabi há alguns anos, tem a confiança do técnico José Roberto Guimarães. "A Camila tem um reflexo apurado e consegue defender bolas quase impossíveis. A responsabilidade dela é enorme por substituir uma das melhores jogadoras da história na sua posição. No entanto, ela vem sendo preparada ao longo dos anos para esse momento. Acredito muito no seu potencial", garante o treinador.