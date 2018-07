Campeã olímpica Fernanda Garay deixa Sollys/Nestlé para jogar no exterior

SÃO PAULO - A melhor atacante da Superliga 2012/13, Fernanda Garay, oficilizou que não vai continuar no voleibol brasileiro na próxima temporada. Com 26 anos, Garay deixa o Brasil tendo sido a segunda maior pontuadora da última Superliga, com 326 pontos marcados. A ponteira, porém, garante que sua história no Sollys/Nestlé não se encerrou.

"A saída para o exterior foi uma opção minha. Tenho certeza que deixo as portas abertas e que a minha história no Sollys/Nestlé não termina por aqui", disse. Garay aproveitou para agradecer aos torcedores do Sollys/Nestlé e ressaltou os laços de amizade que construiu dentro da equipe. "Deixo o time com uma imagem totalmente positiva e ciente que joguei em um grupo que ficou marcado na minha carreira. Estive em uma equipe que disputou a final de todos os campeonatos e que conseguiu formar um grupo muito forte e com uma amizade muito grande".

Garay vestiu a camisa do Sollys/Nestlé em 46 partidas, contando jogos do Paulista, do Sul-Americano, do Mundial e da Superliga 2012/13. A jogadora teve a principal atuação individual na temporada , quando o Sollys derrotou o SESI-SP no primeiro turno da Superliga, em Osasco, após estar perdendo por 2 sets a 0. Na virada por 3 a 2, a jogadora foi responsável por 36 pontos e quebrou o recorde da competição nacional.