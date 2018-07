Campeã olímpica, Fernanda Garay troca time de Osasco pelo Fenerbahçe

SÃO PAULO - Campeã olímpica com a seleção brasileira de vôlei, Fernanda Garay anunciou nesta segunda-feira que vai jogar a próxima temporada no Fenerbahçe (Turquia), onde irá substituir a também ponteira Mari, que passou por uma complicada cirurgia no joelho e voltou ao Brasil. Garay estava no Sollys/Nestlé há um ano, depois de se destacar pelo Vôlei Futuro.

"Vou em busca desse novo desafio no exterior, dessa vez na Turquia. Espero seguir vencendo e corresponder às expectativas de quem me contratou. Com certeza será uma grande experiência, onde buscarei aprender muito dentro e fora da quadra", disse Garay, de 26 anos, que já atuou três anos no Japão. "Vivi bastante coisa bacana atuando na liga japonesa e terei a chance de atuar na Europa, que possui equipes de muita qualidade e campeonatos importantes", completou.

O Fenerbahçe é uma das forças do vôlei europeu e era treinado por José Roberto Guimarães até a temporada passada. No elenco do time turco também está Paula Pequeno, que recentemente declarou que pretende voltar ao Brasil - indicou diretamente que quer atuar com Bernardinho no Unilever.

Garay ficou sem espaço no Sollys/Osasco por conta do novo ranking da CBV. Ela, Sheilla, Thaisa e Jaqueline receberam sete pontos (o máximo possível), mas um time só pode ter três jogadoras desse nível. Sheilla e Thaisa já renovaram para a próxima temporada. Agora a dúvida é a permanência de Jaqueline.

"Aqui em Osasco vivi alguns dos melhores momentos da minha carreira. Ganhei títulos, disputei minha primeira final de Superliga, ganhei projeção e joguei ao lado de atletas maravilhosas. Foi uma passagem curta, mas muito marcante, desde o início", disse Garay, que foi vice-campeã da Superliga com o time de Osasco.