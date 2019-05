Campeão da Superliga, Minas anuncia contratação da central Thaisa

Atual campeão da Superliga Feminina de Vôlei, o Itambé/Minas anunciou nesta segunda-feira uma contratação de peso para a próxima temporada de clubes. O time de Belo Horizonte se reforçou com a central Thaisa, que tem no seu currículo duas medalhas de ouro olímpicas.

Thaisa, de 31 anos, passou pelo Minas entre 2002 e 2005, quando ainda dava os seus primeiros passos no vôlei. Agora, de volta 14 anos depois, possui um currículo extenso de conquistas, que também inclui dois títulos mundiais de clubes e cinco da Superliga. Além disso, também foi cinco vezes campeã do Grand Prix.

Na última temporada, Thaisa estava no Hinode Barueri (SP). "Voltar ao Minas, é como voltar no tempo. Cheguei ao clube tão novinha e aprendi tantas coisas por aqui, fiz tantos amigos. Estou muito feliz por estar de volta. Os torcedores podem esperar uma jogadora como sempre fui, extremamente profissional, dedicada e que nunca desiste. Jogar vôlei é o que eu mais amo fazer na vida e, por isso, valorizo cada segundo em quadra para fazer da melhor forma possível. Farei tudo com muita determinação, foco e, acima de tudo, com o coração. Espero que seja uma temporada de grandes vitórias", projetou a nova atleta do Minas.

O Minas, novo time de Thaisa, teve desempenho praticamente perfeito na última temporada. Sendo finalista de todas as competições que disputou, levou os títulos da Superliga, da Copa Brasil, do Sul-Americano e do Campeonato Mineiro, além do vice-campeonato do Mundial de Clubes.

A contratação de Thaisa indica o desejo do Minas de continuar sendo protagonista no vôlei na próxima temporada. Na sequência da conquista da Superliga, a direção do time anunciou a permanência de jogadores importantes do elenco, casos de Bruna Horónio, Carol Gattaz, Léia, Macris, Lana e Bruninha.

O Minas, porém, deve perder os dois principais destaques do elenco, as ponteiras Natália e Gabi, que estão na mira de times turcos. Além disso, o técnico italiano Stefano Lavarini assinou com a seleção da Coreia do Sul e também poderá voltar a treinar uma equipe no seu país.