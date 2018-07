Campeão olímpico de vôlei deixa cargo no governo gaúcho

O ex-jogador de vôlei Paulo Jukoski, o Paulão, que foi campeão olímpico em 1992, deixou a diretoria de Esportes da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul menos de três meses depois de ter assumido o cargo, alegando discordar da postura "autoritária" do secretário Juvir Costella (PMDB). Após se aposentar das quadras, Paulão passou a se dedicar à política. Além de contribuir com o ministério do Esporte, o gaúcho foi gerente do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo em Porto Alegre.

Paulão apresentou o pedido de demissão por não concordar com a forma como Costella se relaciona com os funcionários. Segundo ele, o perfil autoritário e controlador do secretário dificulta a convivência na pasta. "Estou acostumado a trabalhar em equipe, e não com alguém que fica gritando, que diz que vai demitir. Já ouvi ele dizer que, se não obedecerem, ele atira a pessoa pela janela. Fico triste por ter de sair", afirmou Paulão em entrevistas, ao justificar a decisão.

Nos bastidores, o secretário Juvir Costella também é criticado pela falta de experiência nas áreas englobadas pela pasta e pelo tom inadequado de algumas brincadeiras. A secretária-adjunta, a ex-miss Brasil Grabriela Markus, estaria igualmente insatisfeita com a postura do chefe.

Em nota, a Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer informou ter aceitado o pedido de exoneração de Paulão devido "à incompatibilidade entre interesses pessoais e a dedicação que o cargo exige". O governador gaúcho, José Ivo Sartori (PMDB), não comentou o caso.