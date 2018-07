Campeão olímpico em 2004, Dante acerta com o Taubaté para temporada 2017/2018

Um dos maiores nomes do vôlei brasileiro na "era Bernardinho", Dante está de volta ao País. Nesta quarta-feira, o veterano ponteiro de 36 anos foi anunciado como novo reforço do Taubaté para a temporada 2017/2018. Os termos do contrato não foram revelados.

Dante volta ao Taubaté após dois anos e chega para reforçar um elenco já estrelado, que ficou com o vice-campeonato da última Superliga. Com nomes como Lucarelli, Wallace, Éder, entre outros, o time paulista perdeu na decisão do campeonato nacional para o Cruzeiro no dia 7 de maio.

Dono de uma medalha olímpica de ouro, em Atenas-2004, e duas de prata, em Pequim-2008 e Londres-2012, Dante tem também três títulos mundiais (2002, 2006 e 2010) no currículo. Em meio a diversos clubes que defendeu na carreira, passou pelo Taubaté em 2014/2015 e, depois, rodou pelo São José, o Panasonic Panthers (Japão) e o PAOK (Grécia).

Ainda nesta quarta, o Taubaté anunciou também a contratação do ponteiro Rodrigo Ruiz. O jogador foi campeão da Superliga B pelo Sesc-RJ e é mais um nome para reforçar o elenco do time paulista.